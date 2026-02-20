Marano, folla e commozione nella chiesa di San Castrese per l’ultimo saluto al dottor Peppino Aprea

Condividi

Una folla commossa ha riempito la chiesa di Chiesa di San Castrese a Marano per dare l’ultimo saluto al dottor Peppino Aprea, medico stimato e volto noto del territorio, scomparso ieri all’ospedale di Ospedale San Giuliano dopo un precedente ricovero e intervento all’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli. L’operazione era riuscita, ma non sono bastate le cure a evitare complicazioni di carattere settico che ne hanno causato il decesso.

La funzione religiosa, intensa e partecipata, è stata officiata da don Luigi Merluzzo. In prima fila, stretti nel dolore, la moglie, la dottoressa De Rosa, e i figli Vincenzo ed Elena, circondati dall’abbraccio sincero di colleghi, amici e pazienti che in questi anni avevano imparato ad apprezzare non solo il professionista, ma l’uomo.

Momento di profonda commozione al termine della celebrazione, quando il medico Luigi Pezzella, amico fraterno di Aprea, ha letto una toccante lettera-messaggio: «Grazie per la tua amicizia e grazie per il tuo modo di interpretare la professione, per l’entusiasmo e la voglia di trasmettere verso le nuove generazioni. Non ti dimenticheremo».

Sulla bara, una sciarpa azzurra del Napoli, simbolo di una passione che raccontava un tratto semplice e autentico della sua personalità.













