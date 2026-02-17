Calvizzano, l’ex sindaco Pirozzi solidarizza con Borrelli: “Mai usato la malattia come arma politica, parole proferite da un suo fedelissimo”

Solidarietà all’ex consigliere Borrelli, oggi candidato sindaco a Calvizzano, dopo il post in cui denuncia voci sulla sua presunta impossibilità a completare il mandato per motivi di salute.

A chiarire la propria posizione è l’ex sindaco Giacomo Pirozzi, sfiduciato tra l’altro anche da Borrelli, tirato in ballo da alcuni cittadini: «Non ho mai fatto, né farei mai, affermazioni del genere. Da medico e da uomo considero meschino evocare la salute di una persona per polemica politica».

L’ex sindaco aggiunge che la frase incriminata, secondo quanto riferito, sarebbe stata pronunciata da un candidato della stessa lista di Borrelli, parlando di un suo fedelissimo. «La politica deve fermarsi davanti a certi confini. Il confronto sia su idee e programmi per Calvizzano, non su vicende personali».