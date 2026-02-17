OBAMA: “GLI ALIENI ESISTONO MA NON SONO NELL’AREA 51”

«Gli alieni esistono, ma non li ho mai visti». Ha suscitato un certo scalpore l’affermazione resa da Barack Obama nel corso di un podcast. Perché, nonostante la precisazione, se a dirlo in maniera così perentoria è un ex presidente Usa e non un qualsiasi fan un po’ attempato di X-Files, è naturale che ci si domandi cosa sa lui che noi non sappiamo. Tanto più che il tema è stato di recente oggetto di sedute al Congresso in cui ex funzionari e alti militari hanno testimoniato sugli Uap, i «fenomeni anomali non identificati» (dizione che ha sostituito la tradizione “Ufo” – oggetti volanti non identificati). E che l’ex inquilino della Casa Bianca ha precisato che «non vengono tenuti all’Area 51. Non c’è una struttura clandestina a meno che non vi sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti». Un’affermazione che è parsa come un ulteriore modo di circostanziare.