Regione Campania ancora senza bilancio: senza soldi ospedali e teatri. Ma la Zabatta promette fondi per la frana di Marano, che dovranno essere restituiti dagli sfollati…

Non è uno shutdown in stile Stati Uniti, ma la mancata approvazione del Bilancio regionale tiene la Campania in una fase di affanno. Con il solo esercizio provvisorio, molti settori che dipendono da Palazzo Santa Lucia lavorano a ritmo ridotto: dalla sanità allo spettacolo, dal cinema alla cultura, fino al welfare.

Tra i nodi più urgenti ci sono i fondi per il Teatro di San Carlo e il Teatro Verdi di Salerno, che lo scorso anno avevano ricevuto rispettivamente 5 e 2 milioni di euro e attendono nuove risorse. Unica eccezione già coperta è la prossima edizione di Luci d’Artista, finanziata con 2,7 milioni prima del cambio alla guida della Regione.

Soffre anche il welfare, dalle piccole realtà al Villaggio dei Ragazzi, che riceve 1,5 milioni l’anno. In difficoltà pure Città della Scienza, che ha pagato solo metà stipendio ai 75 dipendenti grazie alle risorse residue in cassa. Situazioni critiche hanno riguardato anche il policlinico Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Soresa, salvata da uno stanziamento triennale già previsto.

Il confronto politico resta sullo sfondo. In Puglia, l’ex governatore Michele Emiliano aveva varato un bilancio tecnico prima del voto, agevolando il successore Antonio Decaro. In Campania, invece, Vincenzo De Luca ha evitato una manovra analoga per non vincolare il futuro governo guidato da Roberto Fico.

Ora si accelera: il documento finanziario è pronto e punta al voto finale entro fine mese. L’obiettivo è uscire dall’ordinaria amministrazione, sbloccare i finanziamenti e restituire piena operatività a cultura, sanità, turismo e servizi sociali, già in forte tensione per i ritardi.