Monaldi, Tommaso ancora in lista trapianto: condizioni gravi ma stabili. Per la mamma è ancora operabile. Atteso il vertice dei cardiochirurghi

All’Ospedale Monaldi è il giorno 56 per Tommaso, il bimbo di due anni e tre mesi vittima di un trapianto di cuore non riuscito lo scorso 23 dicembre. Le sue condizioni sono stabili ma in un quadro di gravissima criticità: la circolazione è garantita da un supporto meccanico e fegato, polmoni e reni risultano fortemente compromessi. Resta ricoverato in terapia intensiva, costantemente monitorato.

Accanto a lui, senza sosta, la madre Patrizia, che ribadisce la speranza: il piccolo, a suo dire, sarebbe ancora operabile in presenza di un nuovo organo compatibile. La donna ha inoltre denunciato di non essere stata informata inizialmente su quanto accaduto in sala operatoria.

La Direzione sanitaria ha annunciato che verrà costituito un Heart Team con i maggiori esperti italiani di cardiochirurgia pediatrica, provenienti dai centri con i più alti volumi di trapianti, per una rivalutazione collegiale al letto del paziente e per esaminare eventuali terapie aggiuntive oltre al trapianto. Da oggi sarà diffuso un bollettino medico quotidiano.

Sul fronte istituzionale, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha chiesto prudenza e massima trasparenza. Sono in corso indagini di due Procure; i Nas hanno effettuato verifiche nelle strutture coinvolte, a Napoli e Bolzano, mentre ispettori ministeriali stanno acquisendo documentazione per fare piena luce sulla vicenda. Tommaso resta in lista trapianto, in attesa che si apra uno spiraglio.