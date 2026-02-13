Visite: 15

Scuola: 11000 studenti e 500 docenti nel progetto di educazione al cinema promosso dalla Casa del Cinema e delle Arti di Acerra. Al via School World, spin off del Festival della Commedia, che ha visto quest’anno Nicoletta Romanoff madrina e Michele Placido tra i protagonisti

Tra febbraio e marzo in decine di cinema della Campania e del Lazio la manifestazione ideata dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, presieduta da Gilda Di Nardo e diretta da Emanuele Donadio

Un percorso di educazione all’immagine, formazione audiovisiva e crescita culturale delle nuove generazioni prende forma con il progetto School World promosso dalla Casa del Cinema e delle Arti di Acerra, associazione di promozione sociale impegnata da anni nella diffusione della cultura cinematografica e nella formazione dei giovani ai linguaggi dell’audiovisivo.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone delle attività del Festival della Commedia: Pulcinella FilmFest nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – progetti di rilevanza territoriale, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, e rappresenta uno dei più articolati interventi di educazione al linguaggio cinematografico realizzati sul territorio nazionale.

Il progetto coinvolgerà complessivamente 11000 studenti e 526 docenti, appartenenti a istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado distribuite tra Campania e Lazio, con l’obiettivo di promuovere competenze culturali, espressive e critiche attraverso il cinema e i linguaggi della contemporaneità.

Il Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, presieduto da Gilda Di Nardo e diretto da Emanuele Donadio ha visto come protagonista di questa edizione uno dei maestri del cinema italiano Michele Placido e la presenza della madrina, l’attrice Nicoletta Romanoff.

Il cinema come strumento educativo e sociale

L’iniziativa per le scuole nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del cinema come strumento pedagogico, linguaggio espressivo e dispositivo di inclusione culturale, promuovendo tra gli studenti la capacità di leggere criticamente le immagini, comprendere i meccanismi della narrazione audiovisiva e sviluppare nuove competenze creative.

L’intervento assume una forte valenza territoriale, con particolare attenzione ai contesti con minore accesso all’offerta culturale e ai piccoli centri.

Il programma prevede un articolato percorso formativo che integra attività teoriche ed esperienziali, tra cui laboratori di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico, percorsi di scrittura audiovisiva e sceneggiatura, attività di regia, recitazione e produzione cinematografica, workshop con professionisti del settore audiovisivo, esperienze immersive in realtà virtuale 360° 3D, proiezioni cinematografiche e incontri di approfondimento, attività didattiche presso la Casa del Cinema e delle Arti e visite e laboratori al Castello dei Conti di Acerra.

Una vasta rete di istituzioni scolastiche coinvolte

Il progetto è realizzato in collaborazione con una ampia rete di istituzioni scolastiche aderenti, appartenenti a diversi ordini e indirizzi di studio — scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, istituti tecnici, artistici e professionali: Liceo Scientifico, Classico, Linguistico Statale “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra (Napoli), Istituto Comprensivo Statale “I.C. di Casapesenna” di Casapesenna (Caserta), I.C.S. ad indirizzo musicale “D. Cimarosa – IV Circolo” di Aversa (Caserta), Istituto Comprensivo Statale “Leopardi – Parini Rovigliano” di Torre Annunziata (Napoli), 2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana” di Acerra (Napoli), Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale “Gaetano Caporale” di Acerra (Napoli), Istituto Tecnico Industriale “Enrico Medi” di San Giorgio a Cremano (NapolI), IV Circolo “Verolino – Verone” di Acerra (Napoli), Istituto Comprensivo “Don Milani – Capasso” di Acerra (Napoli), 1º Circolo Didattico di Acerra “Don Antonio Riboldi” di Acerra (Napoli), Istituto Comprensivo “Città dei Bambini” di Mentana (Roma), Istituto Superiore “Bruno Munari” di Acerra (Napoli), Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 2 “Antonio Ciccone” di Saviano (Napoli), Istituto Comprensivo Statale “Ferrajolo – Siani” di Acerra (Napoli).

La rete scolastica coinvolta rappresenta un sistema educativo diffuso e articolato, capace di coinvolgere studenti e docenti in un percorso strutturato di formazione e produzione culturale.

Un investimento culturale per le nuove generazioni

Il progetto rappresenta un significativo investimento educativo e culturale sul territorio, configurandosi come un modello innovativo di didattica esperienziale che integra creatività, tecnologia e partecipazione.

Attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico come strumento di crescita personale e collettiva, l’iniziativa mira a formare una nuova generazione di spettatori consapevoli e di futuri professionisti dell’industria culturale, rafforzando il ruolo della scuola come spazio di sperimentazione, espressione e cittadinanza attiva.

L’intervento contribuisce inoltre alla diffusione della cultura audiovisiva come patrimonio condiviso e strumento di sviluppo sociale, consolidando il dialogo tra istituzioni, territorio e comunità educante.

I film e il concorso

La selezione ufficiale lungometraggi proposti agli studenti presenta un panorama internazionale che unisce voci, stili e tradizioni diverse con titoli provenienti da 13 Paesi per un totale di 70 film, confermando il Festival come piattaforma di confronto tra cinematografie differenti e laboratorio privilegiato per nuove forme di commedia e comicità contemporanea.