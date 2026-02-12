Municipalità collinare: troppe voragini per eccessivo traffico. Capodanno: “Bisogna rilanciare il progetto della “Città obliqua””  

“ Che fine ha fatto il progetto della “Città obliqua”? ”. A porre ancora una volta l’interrogativo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo si batte per la rivalutazione dei percorsi pedonali che collegano la collina al centro di Napoli. A maggior ragione in questo periodo, dopo che i numerosi dissesti e le voragini che si sono manifestati nel sottosuolo del quartiere collinare, l’ultimo dei quali nella centralissima via Simone Martini, ripropongono la necessità di alleggerire il sovraccarico determinato dal traffico veicolare.
" Attraverso i quattro percorsi pedonali, della Pedamentina, di salita Cacciottoli, del Petraio e di Calata S. Francesco – puntualizza Capodanno -, si possono collegare, con un sistema di scale mobili, varie zone della città bassa con il Vomero, alla stregua di quanto già fatto, per esemplificare, a Perugia. Solo dopo aver creato questi collegamenti pedonali meccanizzati, in uno alla realizzazione di parcheggi d'interscambio, a partire da quello sotto i viadotti della tangenziale di via Cilea, attesa dagli anni '80, e a un potenziamento del trasporto pubblico, a partire dalla costruzione della quarta fermata della funicolare di Montesanto, si potrà pensare di realizzare un'unica Ztl che interessi tutti i due chilometri quadrati di estensione del quartiere collinare partenopeo, dal momento che la soluzione di chiudere solo alcune strade non risolverebbe i problemi del traffico caotico ma li sposterebbe semplicemente nelle aree limitrofe, come già avviene per le isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano e, più di recente, per la chiusura al traffico di parte di piazza degli Artisti, provvedimento che ulteriormente congestionato la viabilità veicolare ".