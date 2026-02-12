Municipalità collinare: troppe voragini per eccessivo traffico. Capodanno: “Bisogna rilanciare il progetto della “Città obliqua””  

Condividi

Visite: 17

35 Visite

“ Che fine ha fatto il progetto della “Città obliqua”? ”. A porre ancora una volta l’interrogativo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che da tempo si batte per la rivalutazione dei percorsi pedonali che collegano la collina al centro di Napoli. A maggior ragione in questo periodo, dopo che i numerosi dissesti e le voragini che si sono manifestati nel sottosuolo del quartiere collinare, l’ultimo dei quali nella centralissima via Simone Martini, ripropongono la necessità di alleggerire il sovraccarico determinato dal traffico veicolare.

“ Attraverso i quattro percorsi pedonali, della Pedamentina, di salita Cacciottoli, del Petraio e di Calata S. Francesco – puntualizza Capodanno -, si possono collegare, con un sistema di scale mobili, varie zone della città bassa con il Vomero, alla stregua di quanto già fatto, per esemplificare, a Perugia. Solo dopo aver creato questi collegamenti pedonali meccanizzati, in uno alla realizzazione di parcheggi d’interscambio, a partire da quello sotto i viadotti della tangenziale di via Cilea, attesa dagli anni ’80, e a un potenziamento del trasporto pubblico, a partire dalla costruzione della quarta fermata della funicolare di Montesanto, si potrà pensare di realizzare un’unica Ztl che interessi tutti i due chilometri quadrati di estensione del quartiere collinare partenopeo, dal momento che la soluzione di chiudere solo alcune strade non risolverebbe i problemi del traffico caotico ma li sposterebbe semplicemente nelle aree limitrofe, come già avviene per le isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano e, più di recente, per la chiusura al traffico di parte di piazza degli Artisti, provvedimento che ulteriormente congestionato la viabilità veicolare “.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti