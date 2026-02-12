Arriva il Ddl migranti. Blocco navale, asilo, espulsioni e regole per vivere nei Cpr

Visite: 26

26 Visite

Dal Cdm, via libera al Ddl migranti con norme per attuare il Patto Ue sulla migrazione e l’asilo e altre disposizioni in materia . Il Consiglio dei ministri vara la riforma per blindare i confini, scoraggiare trafficanti di esseri umani e evitare tragedie del mare. E allora: meno burocrazia per i rimpatri, rigore nei centri di permanenza (e stop a cellulari liberi e riprese video per chi è in attesa di espulsione). E un contributo economico per alcune misure di integrazione obbligatorie che potrà essere richiesto ai beneficiari di protezione internazionale che dispongano di mezzi sufficienti e se tale contributo non rappresenta un onere irragionevole».

Ddl migranti, riflettori su sicurezza e velocizzazione

Il governo Meloni tira dritto sulla certezza delle procedure. Il Consiglio dei Ministri ha messo sul tavolo il nuovo Disegno di legge migranti, una riforma strutturale che recepisce il Patto Ue su migrazione e asilo, traducendo in norme concrete il principio di fermezza richiesto dagli italiani. Non solo un adeguamento tecnico alle direttive europee, ma un cambio di paradigma che punta a snellire le procedure e a ripristinare ordine e sicurezza nella gestione dei flussi, di arrivi, asilo, accoglienza e rimpatri. Ecco cosa prevede nei suoi punti salienti.

Il blocco navale

Secondo l’articolo 10 del provvedimento «nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno». Costituiscono minaccia grave «il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale. La pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini. Le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale. Gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza».

Ddl migranti, sanzioni fino a 50mila euro per violazione dell’interdizione navale

E ancora. «In caso di violazione dell’interdizione (…) si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale (…) si estende all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione (…) si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’imbarcazione…». Lo prevede l’articolo 10 della bozza del disegno di legge sui migranti, atteso oggi in Cdm.

Di più. Nel dettaglio, l’interdizione viene disposta con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno. I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti – emerge dalla misura – anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza. L’accoglienza. O il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza.

Le espulsioni

E dal cosiddetto blocco navale al file espulsioni. In merito al quale, si spiega: il giudice «ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, con circostanze aggravanti».

Si prevede poi «una pronta decisione sui provvedimenti di espulsione degli stranieri detenuti e la loro rapida esecuzione». Ovvero, che la decisione del magistrato di sorveglianza sulla espulsione dello straniero detenuto «sia adottata in breve tempo e con priorità su ogni altro provvedimento relativo al medesimo detenuto». Si stabilisce, inoltre, che l’opposizione al provvedimento di espulsione non ne sospenda l’esecuzione. Si interviene, inoltre, sulla cosiddetta “Legge Zampa”, abrogando il periodo in cui fino a 21 anni il cittadino straniero già minorenne poteva fruire del percorso di accoglienza e integrazione. Altre disposizioni riguardano l’accelerazione dei rimpatri volontari assistiti e della nomina del tutore. Nonché l’abbassamento a 14 anni dell’età (attualmente di 15 anni) per l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio di minori stranieri. Previste anche misure sulla protezione complementare e internazionale.