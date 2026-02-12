Quarto, anziano schiacciato da un albero che stava tagliando: salma sequestrata

Condividi

Morto dopo esser stato schiacciato da un albero che stava tagliando per fare la legna da portare a casa. Così è morto Gennaro Sommella, 84 anni, pensionato. L’uomo è stato trovato senza vita in un terreno agricolo in via Masullo, nel comune flegreo di Quarto.

Secondo quanto ricostruito l’anziano era uscito nella mattinata di ieri per andare a fare della legna, senza più fare ritorno a casa. Per l’intera giornata il suo telefono cellulare ha squillato a vuoto, facendo scattare l’allarme.

