Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per Tommasino: indagano i Nas

È ormai una lotta contro il tempo quella per salvare Tommasino, il bimbo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli che, dopo un delicato intervento di trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre, vive da oltre cinquanta giorni collegato a una macchina che ne sostiene le funzioni vitali. Intanto si allarga la rete della solidarietà e la richiesta di un nuovo organo è stata estesa anche alla “European Donation and Transplant Coordination Organisation” (Edtco), presieduta dall’italiano Giuseppe Feltrin.

A raccontare la drammaticità della situazione è Il Mattino, che riporta le parole della madre, Teresa: «Le speranze si riducono ogni giorno, serve un miracolo. Un cuore nuovo entro 48 ore».

Le indagini e i provvedimenti

Sul fronte giudiziario, l’inchiesta entra in una fase cruciale. Secondo quanto riferisce Il Mattino, nelle indagini sono subentrati i carabinieri del Nas e la Procura di Napoli sarebbe pronta a notificare i primi avvisi di garanzia ad alcuni medici coinvolti nella vicenda.

Nel frattempo, dopo la sospensione di due cardiochirurghi – il primario e un suo assistente – è stata sospesa anche la direttrice della cardiochirurgia e trapianti del Monaldi. Un quarto medico avrebbe rassegnato le dimissioni.

La direzione generale dell’ospedale ha chiarito in una nota che i provvedimenti adottati sono legati alla sospensione del percorso di trapianto pediatrico e rispondono a esigenze organizzative connesse alla temporanea interruzione del programma. «Sarà l’autorità giudiziaria a ricostruire puntualmente la sequenza degli eventi e ad accertare eventuali responsabilità», precisa l’ospedale.

I punti da chiarire

La vicenda presenta ancora numerosi interrogativi. Come ricostruito da Il Mattino, il cuore destinato a Tommasino proveniva da Bolzano, donato dai genitori di un altro bambino, il piccolo Moritz Gerstl, deceduto dopo un incidente in piscina.

L’equipe napoletana, una volta ricevuta la disponibilità dell’organo, si sarebbe imbarcata su un volo di linea per Verona per poi proseguire verso Bolzano in auto. Un primo punto da chiarire riguarda proprio le modalità di trasferimento: perché non sarebbe stata utilizzata un’eliambulanza per ridurre ulteriormente i tempi?

Altro nodo centrale è quello della conservazione dell’organo e della presunta presenza di azoto liquido o ghiaccio secco nella borsa termica. L’Asl di Bolzano ha respinto ogni responsabilità, sottolineando che le operazioni di espianto e conservazione spettano all’equipe arrivata da fuori. Anche l’assessore provinciale alla Sanità, Hubert Messner, ha escluso responsabilità dell’ospedale altoatesino.













