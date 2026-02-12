Qualiano. Campo Sportivo “Santo Stefano”, al via l’affidamento dei lavori: 200 mila euro per il rilancio dell’impianto

12 Visite
L’Amministrazione accelera sulla riqualificazione del Campo Sportivo Comunale “Santo Stefano” e avvia ufficialmente le procedure di affidamento dei lavori. Un intervento strategico, inserito nel Programma 2026 (Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 78 del 30/07/2024) e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 05/12/2024.
Il progetto, dal valore complessivo di 200.000 euro, punta a trasformare in modo concreto e strutturale uno degli impianti sportivi più importanti del territorio.
Ad annunciarlo è l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Onofaro, che sottolinea la portata dell’intervento:
“Non si tratta di una semplice manutenzione, ma di un’azione decisa di riqualificazione e ammodernamento. Con l’avvio delle procedure di affidamento entriamo nella fase operativa di un investimento che restituisce dignità, sicurezza ed efficienza a una struttura centrale per la nostra comunità. Lo sport è crescita, aggregazione e futuro: per questo continuiamo a investire con determinazione.”
Gli interventi previsti dal progetto esecutivo sono ampi e mirati: sostituzione degli infissi in alluminio, rifacimento delle pavimentazioni, completa ritinteggiatura interna degli spogliatoi e servizi, demolizione e posa di nuove pavimentazioni in ceramica adatte ad intenso calpestio, oltre all’adeguamento degli impianti idrico-sanitari, elettrici e di riscaldamento.
Un’opera che migliorerà comfort, sicurezza e funzionalità dell’impianto, rendendolo più moderno e rispondente agli standard attuali.
“Stiamo portando avanti un programma serio di valorizzazione del patrimonio pubblico – conclude l’Assessore –. Ogni euro investito sugli impianti sportivi significa investire sui giovani, sulle associazioni e sulla qualità della vita della nostra città. Questo è un impegno concreto che oggi entra nel vivo.”
Con l'avvio dell'iter di affidamento, il percorso verso il rinnovamento del Campo Sportivo "Santo Stefano" compie un passo decisivo.