Qualiano. Campo Sportivo “Santo Stefano”, al via l’affidamento dei lavori: 200 mila euro per il rilancio dell’impianto

Condividi

Visite: 17

12 Visite

L’Amministrazione accelera sulla riqualificazione del Campo Sportivo Comunale “Santo Stefano” e avvia ufficialmente le procedure di affidamento dei lavori. Un intervento strategico, inserito nel Programma 2026 (Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 78 del 30/07/2024) e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 05/12/2024.

Il progetto, dal valore complessivo di 200.000 euro, punta a trasformare in modo concreto e strutturale uno degli impianti sportivi più importanti del territorio.

Ad annunciarlo è l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Onofaro, che sottolinea la portata dell’intervento:

“Non si tratta di una semplice manutenzione, ma di un’azione decisa di riqualificazione e ammodernamento. Con l’avvio delle procedure di affidamento entriamo nella fase operativa di un investimento che restituisce dignità, sicurezza ed efficienza a una struttura centrale per la nostra comunità. Lo sport è crescita, aggregazione e futuro: per questo continuiamo a investire con determinazione.”

Gli interventi previsti dal progetto esecutivo sono ampi e mirati: sostituzione degli infissi in alluminio, rifacimento delle pavimentazioni, completa ritinteggiatura interna degli spogliatoi e servizi, demolizione e posa di nuove pavimentazioni in ceramica adatte ad intenso calpestio, oltre all’adeguamento degli impianti idrico-sanitari, elettrici e di riscaldamento.

Un’opera che migliorerà comfort, sicurezza e funzionalità dell’impianto, rendendolo più moderno e rispondente agli standard attuali.

“Stiamo portando avanti un programma serio di valorizzazione del patrimonio pubblico – conclude l’Assessore –. Ogni euro investito sugli impianti sportivi significa investire sui giovani, sulle associazioni e sulla qualità della vita della nostra città. Questo è un impegno concreto che oggi entra nel vivo.”

Con l’avvio dell’iter di affidamento, il percorso verso il rinnovamento del Campo Sportivo “Santo Stefano” compie un passo decisivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti