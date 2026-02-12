Napoli, esplode un bancomat nella notte: strada cosparsa di chiodi per la fuga dei banditi

Condividi

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Domenico Minichino 14 per l’esplosione di un ATM.

Sconosciuti hanno fatto esplodere lo sportello senza riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. Non ci sono feriti.

Per garantirsi una fuga più semplice, i malviventi hanno forzato alcune autovetture in sosta e le hanno spostate piazzandole in modo da bloccare corso Sirena e corso Bruno Buozzi. Durante la fuga, invece, hanno cosparso la strada con dei chiodi.

Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.













