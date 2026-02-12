INAUGURATO IL NUOVO LABORATORIO DI SCIENZE DEL LICEO SCIENTIFICO NINO CORTESE DI MADDALONI, VINCITORE DEL CONCORSO NAZIONALE MAD FOR SCIENCE 2025

Condividi

Visite: 14

19 Visite

Fondazione Diasorin ETS. Si è svolta oggi l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni, vincitore della nona edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso dallaETS.

Il Concorso Mad for Science offre alle scuole secondarie di secondo grado risorse concrete per il potenziamento degli spazi dedicati alla sperimentazione scientifica e valorizza il laboratorio scolastico come elemento centrale del percorso formativo. Attraverso un approccio basato sulla sperimentazione, sull’osservazione diretta e sull’applicazione del metodo scientifico, il Concorso consente agli studenti di confrontarsi con esperienze di ricerca strutturate e favorisce un avvicinamento consapevole alle discipline STEM, anche in chiave di orientamento ai percorsi di studio futuri.

Nell’ambito dell’edizione 2025, il Liceo scientifico Nino Cortese si è aggiudicato il primo premio del valore di 75.000 euro, destinato alla realizzazione e al potenziamento del laboratorio di scienze.

Il riconoscimento è stato ottenuto con il progetto “Le risorse invisibili del mare”, che si è distinto per l’innovazione dell’approccio e la solidità del disegno sperimentale. Il team vincitore, coordinato dalla Prof.ssa Emma Sanzari, ha sviluppato un percorso di ricerca sul tema delle risorse naturali e della salute, affrontando in chiave biotecnologica il ruolo delle risorse marine e il loro potenziale contributo alla tutela dell’ambiente e al benessere delle persone.

La cerimonia inaugurale si è svolta presso l’Istituto alla presenza del Dott. Marcellino Falcone, Dirigente scolastico del Liceo scientifico Nino Cortese, della Prof.ssa Emma Sanzari, docente team leader del progetto vincitore, della Dott.ssa Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione Diasorin e delle autorità locali.

Erano inoltre presenti gli studenti del team vincitore della nona edizione del Concorso, protagonisti del progetto “Le risorse invisibili del mare”. Nel corso dell’evento hanno presentato il progetto con cui si sono aggiudicati il premio, illustrandone obiettivi, fasi di lavoro e competenze scientifiche acquisite, soffermandosi sul valore dell’esperienza ai fini dell’apprendimento e dell’orientamento alle carriere scientifiche.

“L’inaugurazione di questo laboratorio rappresenta un passaggio importante per la nostra comunità scolastica, perché consente di rendere stabile il lavoro di ricerca avviato dagli studenti durante il Concorso”, ha dichiarato Marcellino Falcone, Dirigente scolastico del Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni. “Grazie a questa opportunità, l’attività svolta in fase progettuale si traduce oggi in uno spazio concreto a supporto della didattica, rafforzando il ruolo della sperimentazione scientifica nel percorso formativo. Un ringraziamento va alla Fondazione Diasorin per il sostegno e l’attenzione costante al mondo della scuola”.

“Oltre al rigore della ricerca e alla collaborazione, il progetto ha avuto il grande merito di appassionare i ragazzi, rendendoli partecipi in prima persona di ciò che stavano sviluppando”, ha commentato Emma Sanzari, docente team leader del progetto. “Questo entusiasmo, nato dal fare scienza in prima persona, trova oggi nel nuovo laboratorio uno spazio stabile e duraturo. Quello che era iniziato come un concorso diventa una risorsa concreta, capace di aiutare gli studenti a trasformare la curiosità in una scelta consapevole per il loro futuro nelle discipline STEM”.

“Mad for Science accompagna studenti e docenti in un percorso che mette al centro la sperimentazione, il rigore metodologico e il dialogo con il mondo della ricerca”, ha evidenziato Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione Diasorin. “L’inaugurazione di questo laboratorio rende tangibile l’impatto del Concorso sul lavoro quotidiano delle scuole e conferma il valore della didattica laboratoriale come strumento di crescita e di orientamento consapevole”.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro, seguito da una visita guidata al nuovo laboratorio di scienze, durante la quale gli studenti hanno presentato le strumentazioni acquisite grazie al premio e illustrato le potenzialità dei nuovi spazi dedicati alla sperimentazione.

Il nuovo laboratorio consentirà al Liceo scientifico Nino Cortese di potenziare ulteriormente le attività didattiche sperimentali, favorendo un approccio allo studio delle scienze fondato sull’osservazione, sulla ricerca e sul confronto diretto con la pratica laboratoriale.

In vista della decima edizione del Concorso nazionale Mad for Science, in programma a Roma il 28 maggio 2026, sono stati selezionati i 50 istituti semifinalisti che accedono alla seconda fase della competizione. Tra questi, tre scuole provengono dalla Campania: il Liceo scientifico “Costruzioni, Ambiente e Territorio L. da Vinci” di Poggiomarino (NA), l’Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie “Enrico Mattei” di Casamicciola Terme (NA) e l’Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie “Enrico Medi” di San Giorgio a Cremano (NA).

Fondazione Diasorin ETS

Fondazione Diasorin, costituita nel luglio 2020 da Diasorin, è un ente senza scopo di lucro che opera nei settori dell’educazione, istruzione e formazione in ambito scientifico per sostenere giovani talenti, suscitare l’interesse dei giovani verso la scienza e promuovere la formazione degli insegnanti e la cultura scientifica. Da giugno 2024 è iscritta al Registro Unico degli Enti del Terzo settore (RUNTS). Tre i progetti al momento sostenuti dalla Fondazione: Mad for Science, Mad for Science for Teachers, che prevede percorsi di formazione teorica e sperimentale per gli insegnanti di scienze delle scuole vincitrici del Concorso Mad for Science, e A tu per tu con la Ricerca, progetto di orientamento alle carriere scientifiche realizzato in collaborazione con la Fondazione Telethon ETS. Nel dicembre 2024 ha ottenuto l’accreditamento come Ente formatore presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Mad for Science

Nato e promosso da Diasorin dall’anno scolastico 2016/2017 e poi successivamente passato in gestione a Fondazione Diasorin ETS, Mad for Science è un Concorso nazionale rivolto ai Licei scientifici, ai Licei classici con percorso di potenziamento di Biologia a curvatura biomedica e agli Istituti tecnici e che mette al centro il laboratorio della scuola, strumento concreto ed efficace per far conoscere agli studenti come funzionano il metodo scientifico e la ricerca. Ad oggi 613 scuole provenienti da tutta Italia hanno partecipato al progetto, 21 gli Istituti scolastici destinatari dei premi maggiori, 16 i laboratori completamente rinnovati e più di 1 milione e cinquecentomila euro investiti nelle scuole italiane.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti