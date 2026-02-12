Soccavo, scoperto deposito abusivo di farmaci illegali: sequestrate oltre 191mila dosi di botulino

Un deposito abusivo di medicinali illegalmente importati dall’estero è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel quartiere Soccavo. I militari del Comando Provinciale di Napoli, impegnati in un servizio di controllo economico del territorio contro l’abusivismo commerciale e professionale, hanno individuato una fiorente e pericolosa attività di stoccaggio e vendita di farmaci destinati al mercato nero.

L’attività veniva svolta all’interno di un garage multipiano, privo di qualsiasi autorizzazione commerciale e sanitaria, utilizzato da un cittadino italiano per la detenzione di medicinali provenienti da Paesi extra-UE. I prodotti, formalmente indirizzati a soggetti inesistenti, venivano importati tramite corrieri privati, eludendo i controlli doganali e sanitari previsti dalla normativa.

All’interno del locale, allestito con frigoriferi ad uso domestico, i finanzieri hanno rinvenuto migliaia di confezioni di farmaci a base di tossina botulinica e anestetici privi delle necessarie indicazioni sanitarie e dell’etichettatura con le informazioni terapeutiche obbligatorie.

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di oltre 191.000 dosi di tossina botulinica tipo “A”, creme anestetiche per un totale di 73.000 millilitri, etichette farmaceutiche in lingua greca, rotoli di nastro adesivo con falsi sigilli di garanzia, oltre ad apparecchiature informatiche e telefoni utilizzati per la vendita online.

Secondo le stime, i medicinali – destinati esclusivamente all’uso ospedaliero e commercializzabili solo da soggetti autorizzati – avrebbero fruttato oltre 500.000 euro se immessi nel circuito parallelo, sottraendo risorse alle casse dello Stato. I prodotti avrebbero inoltre alimentato la rete di centri estetici non autorizzati a eseguire trattamenti sanitari, con gravi rischi per la salute dei cittadini.

L’organizzatore del traffico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli per ricettazione, esercizio abusivo della professione, commercio di sostanze tossiche pericolose per la salute pubblica e illecita importazione e distribuzione all’ingrosso di medicinali.

Le ipotesi investigative sono state formulate nel rispetto del principio di presunzione di innocenza: la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento e solo con eventuale sentenza definitiva di condanna.