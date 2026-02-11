Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista di «Dawson’s Creek»

Condividi

James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek è morto. Aveva 48 anni. Da tempo combatteva contro il cancro. Aveva sei figli: Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn, Joshua e Jeremiah.

Lui, un adolescente che ama il cinema. Lei, da sempre innamorata di lui. I primi baci e poi un terzo incomodo. Una storia d’amore tormentata: era il fulcro di Dawson’s Creek, il teen drama che è stato un successo per sei stagioni a cavallo degli anni Duemila e che ha perso il suo protagonista, James Van Der Beek, morto a soli 48 anni. Gli era stato diagnosticato un cancro al colon nell’agosto 2023, una lotta lunga e dolorosa, anche economicamente tosta tanto da essere costretto a vendere i cimeli di una vita per pagarsi le cure. «Avevo 46 anni — aveva raccontato —, ero in forma, mangiavo meglio che potevo, avevo un’ottima salute cardiovascolare. Non c’era motivo per ricevere una diagnosi così devastante».













