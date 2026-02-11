Bimbo ricoverato al Monaldi dopo trapianto, serve un cuore nuovo entro 48 ore

Due chirurghi dell’ospedale Monaldi di Napoli sono stati sospesi in via cautelare dall’equipe che si occupa dei trapianti: restano comunque in servizio in attesa che le indagini facciano luce sul caso del piccolo di due anni cui sarebbe stato trapiantato un cuore danneggiato dal contatto col ghiaccio secco utilizzato per il suo trasporto al posto del ghiaccio normale. È la decisione adottata dalla direzione della struttura in merito alla vicenda del cuore da trapiantare, diventato inutilizzabile a causa di un errore di conservazione che avrebbe “bruciato” l’organo. E – particolare inquietante se fosse confermato – secondo quanto riferito al legale della famiglia, Francesco Petruzzi, dalla mamma del bimbo cui avrebbe dovuto essere destinato il cuore – il trapianto sarebbe stato effettuato lo stesso, dopo che era già stato espiantato quello da sostituire, nonostante l’organo fosse inutilizzabile. Una circostanza che ha portato il legale a chiedere alla Procura di fare chiarezza sulla vicenda.