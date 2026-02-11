Sanità, il grido d’allarme di Gennaro Cinque: «Un milione e mezzo di campani rinuncia a curarsi. La Regione esca dal letargo»

«Non è più solo una crisi, è un’emergenza sociale senza precedenti. Se un milione e mezzo di cittadini in Campania rinuncia a curarsi perché non ha i soldi per il privato o perché le liste d’attesa sono infinite, significa che il sistema è ufficialmente fallito». Con queste parole dell’ex consigliere regionale Gennaro Cinque commenta i dati shock dell’indagine mUp Research sulla sanità regionale nel 2025.

Per l’esponente politico, la situazione ha raggiunto un punto di non ritorno che richiede un cambio di passo immediato da parte di Palazzo Santa Lucia.

«La campagna elettorale è finita da un pezzo e con essa deve finire anche il tempo delle narrazioni di facciata», attacca Cinque. «I cittadini della Penisola Sorrentina e di tutta la Campania si scontrano ogni giorno con una realtà devastante. Non servono più parole, ma fatti concreti per cambiare uno stato di cose che nega il diritto fondamentale alla salute».

Nelle sue dichiarazioni, Cinque traccia una road map chiara per uscire dall’impasse, puntando il dito contro le scelte degli ultimi anni: «Occorrono interventi immediati per la riapertura dei pronto soccorso chiusi in maniera indiscriminata in questi anni. Non possiamo permettere che interi territori restino scoperti per le emergenze-urgenza».

Il problema dei tempi d’attesa resta, secondo Cinque, la ferita più aperta: «Siamo i primi in Italia per lunghezza delle liste d’attesa. È un primato vergognoso che va azzerato con una riorganizzazione seria. Dobbiamo realizzare una medicina di prossimità che sia reale ed efficace, non solo un progetto sulla carta».

In chiusura, il monito sulla gestione economica: «Lo Stato invia ogni anno miliardi di euro per la nostra sanità. È dovere della Regione utilizzare queste risorse in modo serio e corretto. Quei fondi appartengono ai cittadini e devono tradursi in medici, infermieri, macchinari e cure accessibili a tutti, non in sprechi o disorganizzazione. La salute non può più aspettare».