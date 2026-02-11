Arzano, Stefania Roda’ nominata commissario prefettizio ad Arzano

Condividi

COMUNICATO STAMPA

Comune di Arzano – Il Prefetto nomina il Commissario prefettizio

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 14 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Arzano, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio la Dr.ssa. Stefania Rodà, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli, incaricandola della provvisoria amministrazione dell’Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.

Napoli, 11 febbraio 2026













