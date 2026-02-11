Olbia, un tunisino colpisce a caso: massacra una donna e uccide un cane con le forbici

Condividi

Un pomeriggio di terrore ha scosso il centro di Olbia nella giornata di martedì 10 febbraio. Un uomo di 26 anni, di origine tunisina e richiedente asilo, ha seminato il panico armato di forbici, ferendo due persone e uccidendo un cane. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì all’interno di un centro massaggi di via Dei Lidi.

L’uomo ha colpito al collo una donna di 39 anni, di nazionalità cinese. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: le sue condizioni non sarebbero gravi e, dopo gli accertamenti, è stata dimessa. La furia dell’uomo non si è fermata infatti dopo il primo episodio, l’aggressore si è spostato in piazza Crispi, dove ha colpito alle spalle una guardia giurata di 45 anni, in servizio davanti a un supermercato. Il vigilante è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II e successivamente trasferito con elicottero al Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato operato d’urgenza alla gola. Le sue condizioni sono considerate gravi.













