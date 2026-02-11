Marano, lavori Enel e danni alla strada in via Migliaccio: il Comune diffida, ripristino previsto la settimana prossima

 Lavori Enel finiti nel mirino dell’amministrazione comunale. In via Migliaccio, dopo alcuni interventi sulla rete, il manto stradale è stato ripristinato in modo ritenuto non conforme, con evidenti dislivelli e criticità che hanno sollevato le segnalazioni dei residenti.

A seguito delle verifiche effettuate, il Comune ha formalmente diffidato Enel chiedendo il ripristino dell’asfalto a regola d’arte, nel rispetto degli standard di sicurezza e qualità previsti.

L’intervento di sistemazione dovrebbe essere eseguito lunedì, condizioni meteo permettendo. L’obiettivo è eliminare le irregolarità del fondo stradale e ripristinare la piena sicurezza per automobilisti e pedoni.

