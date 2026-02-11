Marano, buche e pericoli: un uomo si è ferito nei pressi dell’impianto idrico. In arrivo il bando da 3 milioni per il rifacimento delle strade. Per ora solo rappezzi

Condividi

Visite: 112

18 Visite

Strade colabrodo e cittadini esasperati. È l’ennesima segnalazione che arriva da via San Rocco e da tante altre zone, dove da settimane – denunciano i residenti – sono presenti buche profonde e pericolose, nonostante i recenti rattoppi effettuati in diverse zone della città.

“È possibile vivere così in un Paese civile? – scrive una cittadina indignata – Pago le tasse e mi sento abbandonata. Nessuno dice nulla, a nessuno importa di questo paese”. Uno sfogo che fotografa il malcontento diffuso per una situazione che, a quanto pare, continua a rappresentare un rischio concreto per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Proprio questa mattina, poco dopo la rotonda di San Marco, nei pressi dell’impianto idrico, un uomo è rimasto ferito a causa delle condizioni del manto stradale. Non sono ancora noti nel dettaglio i contorni dell’accaduto, ma l’episodio riaccende i riflettori sull’urgenza di un intervento strutturale.

I rattoppi effettuati nelle ultime settimane, complice il maltempo, non sembrano sufficienti a garantire sicurezza e durata nel tempo. Le condizioni dell’asfalto, in molte arterie cittadine, risultano compromesse al punto da richiedere un rifacimento completo.

In tal senso, si attende la pubblicazione del bando relativo ai circa 3 milioni di euro di fondi a disposizione del Comune per il rifacimento totale di diverse strade. Una cifra importante che dovrebbe consentire interventi risolutivi e non più semplici rappezzi temporanei.

Secondo quanto si apprende, i commissari straordinari starebbero spingendo per accelerare le procedure amministrative e arrivare in tempi brevi all’avvio dei lavori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti