Interrogatorio Jacques Moretti: “Gli estintori del Constellation non usati, tutti pensavano a fuggire”

Nessuno dei quattro estintori presenti nel locale interrato del Constellation è stato usato durante l’incendio di Capodanno. Il dettaglio è emerso mercoledì 11 febbraio durante l’interrogatorio a Sion di Jacques Moretti, proprietario del discobar, indagato con la moglie Jessica Maric per la strage di Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. “Nessuno l’ha usato perché tutti pensavano solo a scappare”, ha detto Moretti, che non era comunque presente nel locale.
Dalle perizie tecniche è anche risultato che non ci fossero i cartelli catarifrangenti di segnalazione degli estintori e Moretti ha spiegato: “Non mi ricordo della loro presenza, li avevo incollati con un nastro biadesivo ma si staccavano facilmente al passaggio delle persone. Ho controllato e anche in questo palazzo in cui siamo oggi c’è lo stesso problema: si scollano anche qui”.
Incontro tra i Moretti e la madre di due ferite
Intanto, in un’aula del campus universitario di Sion, in una pausa dell’interrogatorio del proprietario del discobar di Crans-Montana, si è svolto un incontro riservato tra Jacques e Jessica Moretti e Leila Micheloud, madre di due ragazze ferite al Constellation. “Ovviamente non posso dire che cosa si sono detti – spiega Sébastien Fanti, avvocato di Micheloud – ma è stato un incontro di grande intensità, umanità e semplicità”.
Il pm di Roma dispone il sequestro probatorio dei telefoni delle vittime
Il sequestro probatorio dei telefoni di tutti i ragazzi italiani che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana è stato disposto qualche giorno fa dalla Procura di Roma. Il pm Stefano Opilio, titolare del fascicolo per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, e lesioni aggravate, sta raccogliendo i cellulari in vista di una indagine forense che comincerà a breve: si ritiene che le immagini e le chat della notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio possano restituire elementi rilevanti nella ricostruzione del rogo.