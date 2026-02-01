Incidente sull’autostrada A16, due morti. Tra le vittime Teresa Di Lanno, originaria di Marano

Condividi

Una coppia di Sorrento perde la vita in un drammatico incidente lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Lo schianto si è verificato nella serata di ieri nei pressi di Nola. Le vittime sono Antonio Cianciullo di 65 anni e la moglie Teresa Di Lanno, 61 anni, (originaria di Marano), dirigente della mensa scolastica del Comune di Sorrento e rappresentante sindacale dei lavoratori. Lei era originaria della zona del Castello Scilla, parte della sua famiglia è ancora residente lì. Lui lavorava in un’azienda di medicinali. Avevano due figli, un maschio e una femmina.













