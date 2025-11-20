Elezioni Regionali. Riceviamo e pubblichiamo. “Il nostro supporto a Maddalena Turco, seria e competente”

“Nel panorama professionale e umano della nostra comunità, la figura di Maddalena Turco si distingue per serietà, competenza e dedizione. Da anni svolge il proprio lavoro con un approccio che unisce preparazione tecnica, sensibilità e grande attenzione verso le persone, qualità che le hanno permesso di guadagnarsi la stima di colleghi, pazienti e cittadini.

La sua capacità di ascolto, la sua disponibilità e l’impegno costante nel migliorare i servizi e il benessere delle persone rappresentano un esempio concreto di professionalità vissuta con passione e responsabilità. Chi ha avuto modo di collaborare con lei conosce la sua etica, la sua precisione e la sua volontà di essere un punto di riferimento affidabile, soprattutto nei contesti più delicati.

La gratitudine che molti esprimono nei suoi confronti nasce proprio da questo: dall’aver dimostrato, giorno dopo giorno, che il lavoro può essere un servizio alla comunità, svolto con competenza ma anche con umanità.

Ed è con lo stesso spirito, con la stessa coerenza e lo stesso senso del dovere che Maddalena ha scelto di candidarsi, mettendo a disposizione della collettività la sua esperienza e il suo impegno, convinta che la cura, l’ascolto e la professionalità debbano trovare spazio anche nella vita pubblica”.