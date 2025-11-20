AIROMA VA A NAPOLI NORD, CANTONE HA RINUNCIATO

Condividi

Il Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, lascerà Avellino per andare a guidare la Procura di Napoli Nord. La quinta commissione del Csm, che alcuni giorni fa aveva confermato il magistrato agli incarichi direttivi, anche questa volta alla unanimità, su proposta del relatore Enrico Aimi, ha votato il suo trasferimento alla Procura dove, fino al 2021, aveva ricoperto la funzione di Procuratore aggiunto.

La decisione verrà ratificata dal Plenum dell’organo di autogoverno dei giudici nel prossimo mese di dicembre. A succedergli ad Avellino, sempre su indicazione del Csm, dovrebbe essere l’attuale procuratore aggiunto, Francesco Raffaele. A Napoli Nord, Airoma subentra al giudice Maria Antonietta Troncone.













