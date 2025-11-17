Regionali, il piano deluchiano: voto disgiunto per affondare Fico

Condividi

In Campania il “campo largo” arriva alle urne più diviso che mai. La coppia politica Fico–De Luca, nata già fragile, ora sembra sul punto di esplodere. Nel centrosinistra volano accuse e sospetti, con uno scontro sotterraneo che coinvolge direttamente De Luca, Mastella e il sindaco di Napoli Manfredi.

Il nodo centrale si chiama voto disgiunto, la variabile che sta terrorizzando i vertici della coalizione. Perché, secondo più di una indiscrezione, lo “sceriffo” avrebbe dato indicazione ai suoi di non votare Mastella. Una scelta che ha fatto infuriare il sindaco di Benevento, convinto che De Luca voglia far perdere il campo progressista nella sua città.

Ma la partita vera si gioca su un altro fronte: la corsa alla presidenza. I deluchiani, temendo che una vittoria di Roberto Fico possa rafforzare eccessivamente Manfredi – considerato il vero sponsor dell’ex presidente della Camera – starebbero valutando un piano tanto semplice quanto letale: spingere i propri elettori a votare i consiglieri “deluchiani”, ma non Fico presidente. Un voto disgiunto scientifico, usato come arma di pressione interna per evitare che il sindaco di Napoli diventi l’azionista di riferimento della futura giunta regionale.

Così, a pochi giorni dal voto, il centrosinistra si ritrova attraversato da sospetti e manovre che tradiscono una coalizione già lacerata prima ancora di un’eventuale vittoria.

Fico, intanto, prova a recuperare terreno ma i segnali non sono incoraggianti: durante un evento universitario è stato duramente contestato da gruppi di sinistra, mentre sui giornali continuano a rimbalzare polemiche – dalla “barca di cittadinanza” alla vicenda della villetta condonata al Circeo, eredità del vecchio proprietario ma comunque utilizzata dal centrodestra per attaccarlo sul tema dei condoni edilizi.

Domani, nel faccia a faccia su Sky con Cirielli, il candidato del Movimento 5 Stelle si giocherà una parte importante della sua rimonta. Con un clima avvelenato e un campo largo sempre più frammentato, la vera incognita resta la stessa: quanti elettori del centrosinistra seguiranno il “suggerimento” deluchiano e useranno il voto disgiunto per indebolire Fico?













