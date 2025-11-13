Marano, arriva il primo sovraordinato: Antonio Montano. Da giorni al lavoro su Ecologia e Servizi sociali

Condividi

È arrivato in Comune il primo sovraordinato nominato a supporto del lavoro dei commissari prefettizi che attualmente governano la città. Si tratta di Antonio Montano, funzionario proveniente dalla Prefettura di Caserta, già da alcuni giorni operativo negli uffici comunali.

Montano si sta occupando in particolare dei settori Ecologia e Servizi sociali, due ambiti considerati strategici per la gestione ordinaria e per il rilancio dell’attività amministrativa.

Come anticipato più volte dal nostro portale, il prefetto Cardellicchio è in attesa dell’arrivo di altri sovraordinati, alcuni già individuati, che avranno il compito di supervisionare e coordinare gli uffici comunali in collaborazione con la triade commissariale.

Per le ulteriori nomine si attende ora il via libera del Viminale e della Prefettura, passaggio necessario prima della loro effettiva assegnazione al Comune di Marano.

In totale, i sovraordinati previsti saranno almeno tre, ma il prefetto Cardellicchio spera di poter contare su ulteriori rinforzi per rafforzare la macchina amministrativa e garantire una gestione più efficiente dei servizi cittadini.













