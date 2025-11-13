TRAGEDIA A MARCIANISE, CADE DA UN’ALTEZZA DI 10 METRI: MORTA IN OSPEDALE

Condividi

Tragedia a scuola, ragazzina di dodici anni precipita nel vuoto. Il dramma alla Media “Calcara” in via Novelli a Marcianise. Choc tra gli alunni e il corpo docente. La scuola è “blindata” dalle forze dell’ordine, sul posto due ambulanze del 118, un’auto media, pattuglie del commissariato locale e agenti della polizia municipale. Massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine che con la dovuta cautela stanno ascoltando dirigente e docenti.

MORTA IN OSPEDALE

La ragazzina si è allontanata dall’aula si è avviata verso le scale retrostanti l’edificio dove vi è la scala di sicurezza ed è caduta nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri.













