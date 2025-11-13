CAMPANIA, SILVESTRO (FI): GRONDA AREA NORD DIVENTERÀ REALTÀ GRAZIE AL GOVERNO E NON AL DUO PORCELLI-DE LUCA

Condividi

Visite: 60

55 Visite

“In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere regionale Giovanni Porcelli, candidato alla regione con Fico nella lista “A Testa Alta”, sulla cosiddetta Gronda Nord è necessario chiarire che né il consigliere Porcelli né la Giunta De Luca hanno alcun merito politico rispetto al progetto in questione. L’intervento, candidato dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana, non è stato ancora finanziato. Ad oggi, si tratta soltanto di una proposta progettuale che potrà trovare concreta attuazione solo grazie all’impegno e alla visione del Governo Meloni, che ha dimostrato grande attenzione per la Campania e per l’area nord di Napoli. La realizzazione della Gronda Nord — una nuova linea sopraelevata che collegherà Napoli con Giugliano, Villaricca, Mugnano, Melito, Calvizzano e Marano — potrà divenire realtà solo attraverso il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal Vicepremier Matteo Salvini, e con la costante attenzione del Sottosegretario di Stato Tullio Ferrante, espressione di Forza Italia, da sempre vicino alle istanze del territorio. È bene ricordare che un progetto privo di copertura economica rimane un semplice documento destinato a rimanere nei cassetti degli uffici: servono visione, competenza e capacità di governo per trasformare le idee in opere concrete. Il centrodestra, con il Governo Meloni, sta lavorando per restituire centralità, sviluppo e infrastrutture moderne alla Campania, dopo anni di immobilismo e annunci privi di fondamento.” – è quanto afferma in una nota il senatore Franco Silvestro, Presidente della Commissione Bicamerale per gli affari regionali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti