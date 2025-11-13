Madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola: era stato affidato al padre

Condividi

Visite: 131

41 Visite

Una donna ha ucciso il figlio, di 9 anni, tagliandogli la gola. E’ accaduto mercoledì sera nella loro abitazione, nel centro di Muggia (Trieste). La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre e la vicenda era seguita dal tribunale e dai servizi sociali. Il bambino era affidato al papà: è stato proprio l’uomo, che vive fuori regione, a dare l’allarme, perché non riusciva a contattare l’ex compagna. Quando sono arrivati gli agenti della Squadra mobile il piccolo era già morto da ore e la mamma era in stato di choc. La donna è stata arrestata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti