Napoli, uomo trovato morto nell’androne di un palazzo a San Giovanni a Teduccio

Mistero sulla morte di un uomo di 59 anni, trovato senza vita la scorsa notte nell’androne di un edificio in corso San Giovanni a Teduccio, al civico 168.

Il corpo presentava una ferita alla testa, ma al momento non è ancora chiaro se sia stata provocata da una caduta o da un’aggressione. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e quelli della stazione di San Giovanni a Teduccio, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Gli investigatori stanno ascoltando alcuni residenti della zona e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso movimenti o persone sospette nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo.













