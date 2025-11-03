Napoli, uomo trovato morto nell’androne di un palazzo a San Giovanni a Teduccio

Da
Redazione
-
0
Carabinieri gazzella di pattuglia.
Condividi
Visite: 35
45 Visite

Mistero sulla morte di un uomo di 59 anni, trovato senza vita la scorsa notte nell’androne di un edificio in corso San Giovanni a Teduccio, al civico 168.

Il corpo presentava una ferita alla testa, ma al momento non è ancora chiaro se sia stata provocata da una caduta o da un’aggressione. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e quelli della stazione di San Giovanni a Teduccio, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Gli investigatori stanno ascoltando alcuni residenti della zona e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso movimenti o persone sospette nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo.

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore