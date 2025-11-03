Campi flegrei, diverse scosse nelle ultime ore

Condividi

Due scosse di terremoto, a distanza abbastanza ravvicinata, si sono verificate nei Campi flegrei. I sismografi hanno fatto segnare un primo sisma alle 15 e 51 di magnitudo 2.1 alla profondità di tre chilometri con epicentro proprio nella zona flegrea.

Una seconda scossa è stata registrata dagli strumenti tecnici dell’Ingv alle 16 e 26 con una magnitudo di 2.0 e lo stesso epicentro. Entrambe le scosse sono state avvertite sia in zona che in vari punti della città.

Le scosse seguono quella di stanotte alle 3 e 40 con magnitudo di 2.1 ed epicentro sempre nello stesso punto.













