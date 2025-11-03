Napoli, allarme infortuni: si ferma anche Spinazzola. A rischio la sua presenza in Champions

Condividi

La decima giornata di Serie A non porta fortuna al Napoli, che spreca la chance di allungare in classifica. Gli azzurri restano in vetta, ma con un vantaggio ridotto al minimo: appena un punto su Milan, Roma e Inter. Il pareggio casalingo contro il Como rappresenta una battuta d’arresto pesante nella corsa allo scudetto.

La serata si è complicata ulteriormente con due infortuni. Prima Gilmour, poi Spinazzola, costretto a restare negli spogliatoi all’intervallo. In un primo momento si era parlato di un semplice affaticamento muscolare, ma nel post gara Conte ha chiarito che si tratta di un fastidio al pube. Il terzino sarà sottoposto a controlli nelle prossime ore per capire l’entità del problema e i tempi di recupero. La sua presenza nel match di Champions League contro l’Eintracht, in programma domani alle 18:45 al Maradona, è fortemente a rischio.

Per il Napoli non c’è tregua. L’emergenza infortuni continua a preoccupare Conte, che deve fare i conti con un calendario sempre più intenso. Serie A e Champions sono entrate nel momento decisivo della stagione e gli uomini a disposizione sono pochi. Dopo la sfida europea con i tedeschi, gli azzurri saranno impegnati a Bologna, prima della pausa per le nazionali. Al ritorno, li attenderanno l’Atalanta in campionato e il Qarabag in coppa.













