Vomero: sempre più in difficoltà il terziario commerciale. Chiude un noto negozio di calzature in via Luca Giordano

“ Il quartiere Vomero – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari – nell’ultima metà del secolo scorso si era trasformato in una delle aree commercialmente più attive del capoluogo partenopeo se non dell’intera regione Campania. Comparto, quello del commercio, che peraltro ha costituito da allora il principale settore produttivo del quartiere collinare, con conseguenti ricadute positive anche sul piano occupazionale. Ma, da alcuni anni a questa parte, purtroppo, tale settore ha fatto registrare segni di forte crisi. Il numero di attività commerciali, molte delle quali storiche, che, dopo essere passate di generazione in generazione, hanno chiuso o si sono trasferite, è lievitato col passare del tempo. Mentre, al loro posto, sono spuntati, come funghi, pubblici esercizi adibiti alla vendita e alla somministrazione di cibi e bevande, principalmente bar, ristoranti e pizzerie che utilizzano prevalentemente il suolo pubblico con l’installazione di dehors, ombrelloni, tavolini e sedie. L’ultimo esercizio commerciale chiuso di recente, adibito alla vendita di calzature di una nota catena monomarca, con altri punti vendita in città, aveva l’attività nella centralissima via Luca Giordano “.













