Terribile schianto tra pullman e suv: muore l’automobilista, studenti sotto choc

Un morto, cinque studenti rimasti feriti, con quindici contusi. E’ il bilancio del tragico incidente avvenuto alle 7.30 di stamattina, 29 ottobre, a Piavon di Oderzo, lungo via Maggiore di Piavon. A scontrarsi un pullman dell’azienda Atvo con decine di giovani a bordo e un Suv Hyundai, il cui conducente è morto nell’impatto contro il mezzo pubblico che è finito per adagiarsi su di un fianco nel fossato. Sono intervenute sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118, la polizia locale che si è adoperata nel deviare il traffico veicolare e i carabinieri della stazione di Cessalto che hanno svolto gli accertamenti del caso. Non chiare le cause dello schianto: non si esclude un malore improvviso dell’automobilista che avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia. Per l’autista Atvo, a sua volta lievemente ferito, impossibile evitare l’impatto: il mezzo era partito poco prima da San Donà.

