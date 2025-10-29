CAMPANIA. REGIONALI 2025, IL SECONDO SONDAGGIO DI TERRANOSTRANEWS. ESPRIMI LA TUA PREFERENZA

Condividi

La corsa verso le elezioni regionali entra nel vivo: alleanze, programmi e candidati sono ormai chiari, e il confronto politico si fa sempre più acceso.

Ti invitiamo a partecipare al nuovo sondaggio per capire come stanno cambiando le intenzioni di voto e quali temi risultano più importanti per gli elettori campani.

Nell’ultimo sondaggio realizzato i nostri lettori hanno espresso oltre 1.000 preferenze ed i risultati sono stati:

Edmondo Cirielli (Centro Destra): 699 Voti (67.28%)

Roberto Fico (Centro Sinistra): 238 Voti (22.91%)

Nicola Campanile (Civica): 54 Voti (1.92%)

Giuliano Granato (Potere al popolo): 17 Voti (1.65%)

Stefano Bandecchi (Civica): 9 Voti (0.87%)

Carlo Arnese (Civica): 2 Voti (0.19%)

Indecisi: 20 Voti (1.92%)

La tua risposta è anonima e aiuterà a tracciare un nuovo quadro della situazione dopo l’ufficializzazione delle candidature.

Esprimi la tua preferenza.

Per le prossime elezioni regionali in Campania 2025, quale candidato pensa di votare come Presidente della Regione? Edmondo Cirielli

Roberto Fico

Stefano Bandecchi

Nicola Campanile

Carlo Arnese

Giuliano Granato

Indeciso Vota













