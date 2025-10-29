CAMPANIA. REGIONALI 2025, IL SECONDO SONDAGGIO DI TERRANOSTRANEWS. ESPRIMI LA TUA PREFERENZA

La corsa verso le elezioni regionali entra nel vivo: alleanze, programmi e candidati sono ormai chiari, e il confronto politico si fa sempre più acceso.
Ti invitiamo a partecipare al nuovo sondaggio per capire come stanno cambiando le intenzioni di voto e quali temi risultano più importanti per gli elettori campani.
Nell’ultimo sondaggio realizzato i nostri lettori hanno espresso oltre 1.000 preferenze ed i risultati sono stati:
Edmondo Cirielli (Centro Destra): 699 Voti (67.28%)
Roberto Fico (Centro Sinistra): 238 Voti (22.91%)
Nicola Campanile (Civica): 54 Voti (1.92%)
Giuliano Granato (Potere al popolo): 17 Voti (1.65%)
Stefano Bandecchi (Civica): 9 Voti (0.87%)
Carlo Arnese (Civica): 2 Voti (0.19%)
Indecisi: 20 Voti (1.92%)
La tua risposta è anonima e aiuterà a tracciare un nuovo quadro della situazione dopo l’ufficializzazione delle candidature.
Esprimi la tua preferenza.