E' MORTO JAMES SENESE, IL PADRE DEL NEAPOLITAN POWER: AVEVA 80 ANNI Da redazione - 29 Ottobre 2025 Addio a James Senese. Il padre del neapolitan power è morto a Napoli a causa di gravi complicazioni dovute ad una polmonite che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Da tempo il musicista si sottoponeva periodicamente a dialisi. Con Senese se ne va un altro importantissimo pezzo dei Napoli Centrale, nonché un musicista che, per oltre 50 anni, ha segnato la scena napoletana.