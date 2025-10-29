Regionali. Michele Izzo: “Epurazioni nel centrosinistra, punito chi pensa con la propria testa”

Condividi

politica familiare dei vari Cesaro, Mastella e De Luca sotto la regia di Fico del movimento 5 stelle e la benedizione del prezzemolino Renzi.

Ecco allora che Francesco Iorio non è più Assessore dell’Ottava Municipalità di Napoli.

Nonostante il suo impegno per il territorio di questi anni e il supporto che ha sempre garantito alle forze di centrosinistra, l’Assessore Iorio paga il prezzo di essere amico di un candidato alle elezioni regionale nelle fila del centrodestra.

Come se l’unico metro di valutazione da parte del Presidente Nardella fosse l’amicizia e non la storia di una persona.

Forse il Presidente dimentica il supporto di Iorio alle elezioni europee ai “suoi” candidati?

Forse il Presidente Nardella in nome di un accordicchio elettorale rimuove l’unico Assessore non allineato alle logiche del campo largo per libertà di pensiero

Di sicuro il gruppo consiliare a cui faceva riferimento l’assessore Iorio non resterà a guardare.

L’Assessore Iorio si è distinto in questi anni per la sua azione inclusiva che lo ha fatto apprezzare da tutte le forze politiche presenti nel parlamentino dell’ottava municipalità.

Appare quindi davvero immotivata la scelta del Presidente Nardella.

Ma pensandoci bene la motivazione é scritta nel modus vivente dei politici del centrosinistra propensi ad obbedire a discapito del libero pensiero che ha nel vangelo della capacità e competenza il proprio credo.

Michele Izzo













