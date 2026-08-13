Tre ore di fila all’imbarco per la Sicilia da Villa San Giovanni, ma il ponte (per qualcuno) è ancora un tabù

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E’ iniziato il clou dell’esodo verso la Sicilia per Ferragosto. Tra oggi e domani decine di migliaia di auto passeranno da Villa San Giovanni per raggiungere Messina. E i tempi di attesa raggiungono, in alcuni orari, le tre ore. Tre ore per circa 7 chilometri che, con il Ponte sullo Stretto, considerando anche il pedaggio virtuale, si raggiungerebbero in circa 5 minuti. Una conferma di quanto serva l’opera che Schlein (che ha banalizzato il problema liquidando la questione in «venti minuti di traghetto»…) e compagni non vogliono.

Bollino nero a Villa San Giovanni fino a venerdì

Situazione critica a Villa San Giovanni, bollino nero, con code superiori a tre ore e serpentone bloccato dall’A2. Ferrovie dello Stato e Caronte consigliano vivamente di acquistare il biglietto online, di idratarsi bene viste le alte temperature e di seguire la segnaletica, evitando le corsie preferenziali riservate. Ma anche il biglietto online non risolve la situazione.

Secondo i dati storici e le rilevazioni dei flussi di Anas relativi al periodo centrale dell’esodo estivo, la stima prevede il passaggio di circa 65.000 – 75.000 veicoli a Villa San Giovanni tra oggi e la giornata del 14 agosto.

25mila veicoli ogni giorno verso l’isola

Tra le 20.000 e le 25.000 auto al giorno si mettono in coda o transitano nell’area degli imbarchi per la Sicilia durante i giorni feriali che precedono immediatamente il Ferragosto. Il picco massimo di questa specifica finestra si concentrerà a partire dal pomeriggio del 13 agosto e nella mattinata del 14 agosto, a ridosso del divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Sull’intera tratta terminale dell’A2 Autostrada del Mediterraneo, i sensori Anas registrano storicamente picchi di quasi 70.000 veicoli complessivi vicini allo svincolo di Villa San Giovanni nei giorni caldi dell’esodo.













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