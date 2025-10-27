Mugnano. Fabio Fidentea vince il World Fashion Festival Awards 2025 a Dubai

46 Visite
Il giovane hairstylist Fidentea Fabio, 28 anni, si è aggiudicato il primo posto al World Fashion Festival Awards 2025 a Dubai, conquistando il titolo di “Best Hairstyle Unico della Campania”.
Il talento di Fabio, già noto nel settore per la sua creatività e precisione, si riflette quotidianamente nel suo Fidentea Saloon, operativo a Mugnano, dove realizza acconciature innovative e personalizzate. La vittoria internazionale rappresenta un importante riconoscimento per il suo lavoro e per l'eccellenza della scena hairstyling campana.