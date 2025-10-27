GIUGLIANO, APPROVATA ALL’UNANIMITA’ LA PROPOSTA DI LEGGE SPECIALE. IL PD: E’ LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE

Condividi

In politica, spesso, bisogna saper aspettare per arrivare all’obiettivo prefissato. Per Giugliano il tempo dell’attesa è finito. Ora è il momento di assumersi le responsabilità per cui i cittadini ci hanno eletto. Da tempo noi del Partito Democratico ci siamo fatti promotori di questo reale cambiamento: l’approvazione 𝐚𝐥𝐥’𝐮𝐧𝐚𝐧𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐞 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 e di quest’ Amministrazione guidata dal Sindaco Diego D’Alterio.

La terza città della Campania deve essere considerata veramente come tale e non solo una locuzione buona solo per riempire le pagine dei giornali. Non si tratta di chiedere la carità ma di 𝐞𝐬𝐢𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐞 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞 un territorio complesso di 94 Kmq dove risiedono 124mila cittadini. Per fare solo qualche esempio: l’Ente dovrebbe avere 1038 dipendenti mentre ne ha appena 187, la polizia municipale dovrebbe avere 207 agenti mentre al momento ce ne sono appena 56 in servizio. Sono numeri che parlano chiaro, anzi chiarissimo, sullo stato di salute del Comune e degli sforzi che, giorno dopo giorno, si fanno per garantire ai cittadini i servizi minimi essenziali.

𝐃𝐨𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐮𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐞𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚. Noi ne abbiamo fatto una priorità del nostro programma elettorale, per questo motivo siamo soddisfatti dell’approvazione dell’ordine del giorno avvenuto in Consiglio.

𝐂𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀?

Chiederemo al Governo ed al Parlamento l’adozione di un una legge speciale che include la previsione di specifici finanziamenti per assunzioni di personale; recupero, valorizzazione ed assegnazione dei beni confiscati; demolizioni in danno di immobili abusivi; interventi di contrasto alla povertà; percorsi di autonomia abitativa e lavorativa volti al superamento dei campi Rom; l’elaborazione, d’intesa tra il Comune di Giugliano, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri attori istituzionali, di un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione; il rafforzamento di personale e di risorse finanziarie e strumentali in dotazione alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.

Così come successo per Caivano dove il Governo ha previsto misure urgenti per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, anche Giugliano merita rispetto e considerazione con un Piano straordinario per poter disporre di risorse atte a fronteggiare le gravose emergenze che riguardano il territorio.

𝐎𝐫𝐚 𝐢𝐥 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞: 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐡𝐚 𝐚 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀. 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐬𝐞 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐡𝐚 𝐚 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨.













