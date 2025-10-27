Campania, la sfida di Cirielli su sicurezza e legalità: il “modello Caivano” anche in altre realtà

Condividi

In Campania troppe persone vivono con la paura: famiglie, lavoratori, commercianti che ogni giorno chiedono solo di essere protetti – ha dichiarato ancora oggi il candidato presidente della regione Campania per il centrodestra —. Io sarò al loro fianco, da subito. È un tema che mi sta particolarmente a cuore. Nel corso della mia carriera ho servito l’Italia come Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ed attualmente sono Generale di Divisione dei Carabinieri della Riserva. Metteremo in campo subito tre azioni. Molti Comuni hanno organici della Polizia Locale non adeguati e agenti che lavorano con turni massacranti e senza strumenti idonei. Stanzieremo maggiori risorse e faciliteremo nuove assunzioni»

Nello specifico: Cirielli ha promesso una «lotta senza quartiere alla criminalità» in una terra dove «troppe persone vivono con la paura». Il programma, allora, prevede azioni immediate e concrete: «Più donne e uomini delle polizie locali nelle strade, cui forniremo dotazioni moderne come body-cam e mezzi sicuri e maggiore formazione. Realizzeremo un piano regionale di videosorveglianza intelligente collegato con le Forze dell’Ordine e le Prefetture. Esporteremo il modello Caivano del Governo Meloni in altre zone sensibili. Faremo sentire alla camorra il fiato sul collo costantemente. Sicurezza significa anche libertà economica. I commercianti che resistono alla microcriminalità non saranno più lasciati soli. Con me Presidente, la Campania tornerà a essere una terra dove non si ha paura di crescere un figlio, di uscire in strada o aprire un’impresa», conclude.













