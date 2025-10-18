Regionali, Zannini trascina 21 sindaci deluchiani in Forza Italia: «No al M5S, serviva una casa per i moderati»

Condividi

Visite: 112

63 Visite

Si stringono le fila in vista delle prossime elezioni regionali e, tra le forze del centrodestra, è Forza Italia a mettere a segno il colpo politico più rilevante degli ultimi giorni: l’ingresso dell’ex consigliere regionale Giovanni Zannini, fedelissimo del governatore uscente, insieme a un nutrito gruppo di amministratori locali, ben 21 sindaci di area deluchiana.

Zannini ha ufficializzato il suo passaggio lo scorso 22 settembre, motivandolo con una netta opposizione alla candidatura dell’ex presidente della Camera Roberto Fico: «I miei sostenitori, nella stragrande maggioranza sindaci e amministratori, sono contrari a una coalizione a guida 5 Stelle, in cui l’area moderata è praticamente non rappresentata», ha dichiarato.

A margine della conferenza stampa tenutasi oggi a Caserta, Zannini ha presentato i primi cittadini che lo seguiranno in questa nuova avventura politica sotto le insegne di Forza Italia. «La mia collocazione in Forza Italia – ha aggiunto – registra il consenso e l’adesione di tantissimi amministratori, pronti a fare con me il passaggio».

Il nome di Zannini, però, non è nuovo alle cronache giudiziarie: è attualmente indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta su presunti favori ad imprenditori locali. Circostanza che non sembra però aver indebolito il suo peso politico nei territori, dove resta uno degli esponenti più capaci di intercettare consenso, come dimostrano le oltre 23mila preferenze raccolte alle ultime regionali.

Fratelli d’Italia: Sangiuliano capolista, Santangelo tra i “migranti”

Nessuna rivoluzione in Fratelli d’Italia, ma un paio di movimenti destinati a far rumore. Il capolista potrebbe essere Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, travolto dallo scandalo che lo ha coinvolto nei mesi scorsi insieme all’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia.

Proprio Boccia ha ufficializzato questa sera la sua candidatura con la lista civica legata a Stefano Bandecchi, lasciando presagire una possibile campagna elettorale “fianco a fianco” con l’ex ministro.

Altro volto nuovo tra le fila meloniane è Vincenzo Santangelo, ex Italia Viva e di area deluchiana, che ha annunciato oggi, 15 ottobre, il suo ingresso in Fratelli d’Italia durante una diretta Facebook: «Non rinnego il mio passato. Ma la scelta del Pd di schierare Fico ha marginalizzato i moderati. Ho scelto un percorso più difficile, ma sono con FdI».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti