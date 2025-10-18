TORINO-NAPOLI, CONTE RIPROPONE IL 4-3-3

Condividi

Il Napoli capolista e campione d’Italia dovrebbe ripartire schierando un modulo 4-3-3, per provare ad allungare rispetto alle dirette avversarie. Al momento gli Azzurri di Conte sono in vetta alla classifica dopo 6 giornate, a 15 punti con la sola Roma di Gasperini. La trasferta di Torino, anche se ricca di inside potrebbe essere un ulteriore trampolino di lancio, approfittando di altri incroci, come Roma-Inter e Milan-Fiorentina, con la Juve attesa dalla delicatissima trasferta a Como. Per i granata di Baroni al momento una unica vittoria, all’Olimpico con la Roma, poi quasi il nulla: solo 5 punti in 6 gare , troppo poco per pensare che contro il Napoli possa venire accettato dall’ambiente un nuovo risultato negativo.













