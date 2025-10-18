Marano, urbanistica sotto i riflettori: solo una ventina di osservazioni al PUC e lottizzazione C17 ancora ferma

Condividi

A Marano torna al centro del dibattito l’urbanistica, tra silenzi istituzionali, fascicoli aperti e interrogativi sul futuro del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Il nuovo piano, adottato di recente dalla giunta comunale poco prima dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, resta in un limbo. Da una parte, un fascicolo aperto presso la Procura di Napoli Nord e l’acquisizione di atti da parte dei carabinieri della locale stazione; dall’altra, l’incertezza totale sul destino del piano: la triade commissariale deciderà di annullarlo o di portarlo avanti?

Al momento, le clausole di salvaguardia sono in vigore e i termini per la presentazione delle osservazioni sono già scaduti: secondo quanto trapela, ne sarebbero arrivate poco più di venti. Toccherà ora ai progettisti incaricati — scelti anni fa dalla giunta Visconti e confermati sia dalla commissione straordinaria post-scioglimento che successivamente dalla giunta Morra — esaminarle e proporre eventuali modifiche.

Ma il quadro resta opaco. I commissari non si sono ancora espressi in modo chiaro sul futuro del PUC.

Nel frattempo, nessun segnale arriva da via Adda, al centro della storica e controversa vicenda della lottizzazione C17. In particolare, è ferma l’attenzione sull’area scorporata dal comparto originario e riferita alla cooperativa Sant’Antonia, dove era prevista la costruzione di una trentina di appartamenti. I lavori sarebbero dovuti partire lo scorso aprile, ma a oggi tutto è fermo. Nessun cantiere, nessuna comunicazione ufficiale: solo silenzio.













