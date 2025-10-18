POVERTÀ: RASTRELLI (FDI), ANCHE EUROSTAT CERTIFICA I DISASTRI DELLA SATRAPIA DELUCHIANA

Condividi

“Dal “Mai più ultimi” coniato dai sogni di De Luca, al “Sempre, drammaticamente più ultimi” certificato dall’incubo reale del dato Eurostat: un dato che relega la Campania tra le regioni con il tasso di povertà più alto in Europa, con il 33% della popolazione a rischio indigenza”. Lo afferma Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d’Italia e commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli, per il quale il dato Eurostat sulla Campania “è un triste certificato di fallimento rilasciato a chi ha mal governato, per ben 10 anni, la nostra regione”.

“Quella di De Luca – spiega Rastrelli – è stata esclusivamente una bieca attività di gestione del potere, che proprio come accade nelle peggiori satrapie, genera sacche di povertà sempre più alte. Mi sorprenderei seriamente se De Luca, il partito cui dovrebbe appartenere, e la coalizione di chi aveva sconfitto la povertà prendessero anche un solo voto”.

“La Campania, neanche a dirlo, non avrà alcuna difficoltà a schierarsi al fianco di Cirielli , che ha ed è tutt’altra storia”, conclude il senatore Rastrelli.













