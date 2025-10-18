Regionali Campania, valanga di adesioni a Forza Italia: oltre 100 amministratori passano con gli azzurri

Una vera e propria ondata azzurra si sta abbattendo sulla provincia di Caserta, dove Forza Italia ha ufficializzato l’ingresso di oltre 100 amministratori locali nel partito. Un’operazione politica di peso, guidata dal segretario regionale Fulvio Martusciello e orchestrata in buona parte dall’ex deluchiano Giovanni Zannini, oggi in FI dopo una lunga militanza nel centrosinistra, insieme all’assessore regionale uscente all’Agricoltura Nicola Caputo (ex Italia Viva).

«Il risultato di Caserta sarà determinante per le prossime elezioni regionali in Campania, così come lo fu cinque anni fa per la vittoria di De Luca», ha dichiarato Martusciello, tracciando un parallelo che punta a ribaltare i rapporti di forza nella regione.

L’evento clou di presentazione è in programma oggi in Terra di Lavoro, con la partecipazione del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, del vicesegretario nazionale Stefano Benigni e del leader Antonio Tajani (in collegamento). Ma le prime anticipazioni sono arrivate già ieri, durante un incontro a cui hanno preso parte anche il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, il senatore Francesco Silvestro e lo stesso Zannini.

Martusciello ha elencato le nuove adesioni: «Il presidente della Provincia di Caserta, due presidenti di Comunità Montana, due consiglieri provinciali, 20 sindaci, 100 amministratori locali di cui 20 assessori con incarico di vicesindaco, e quattro presidenti di Consiglio comunale». Tra i nuovi ingressi spiccano i sindaci di Mondragone, Frignano, Alife, Vairano, Riardo, Villa di Briano e Rocca D’Evandro.

Nel frattempo, in Irpinia si delinea il quadro delle candidature: Forza Italia candiderà come capolista l’ex sindaca di centrosinistra Laura Nargi, mentre Fratelli d’Italia punterà su un altro ex primo cittadino, Gianluca Festa. Entrambi provenienti dall’area progressista, ora schierati con il centrodestra.

«Stiamo assistendo alla nascita di una nuova stagione azzurra – commenta il senatore Silvestro – segnata da una forte domanda di centro e buon governo. Forza Italia torna a essere punto di riferimento per chi crede nella politica del merito e della responsabilità».

Sulla stessa linea anche Zannini, che sottolinea: «C’è un mondo moderato che non si riconosce più nel campo largo, dove il Pd è subalterno ai 5 Stelle. Noi offriamo un’alternativa concreta. L’entusiasmo con cui tanti amministratori stanno aderendo a Forza Italia è il segnale chiaro che il partito è vivo, attrattivo e pronto a crescere ancora».

Con l’obiettivo di portare il centrodestra al governo della Campania, Martusciello ribadisce la strategia: «Questa è solo la prima ondata. La nostra rete si sta rafforzando in tutte le province. Siamo convinti di poter eleggere una maggioranza di consiglieri regionali e sostenere con forza Edmondo Cirielli come prossimo presidente della Regione Campania».