CAMPI FLEGREI, GRUPPO PD: «AL FIANCO DEI CITTADINI E DEI SINDACI. MARTEDÌ IL GOVERNO DIA RISPOSTE CONCRETE»

Napoli – «Sosteniamo con convinzione le ragioni delle comunità dei Campi Flegrei che oggi manifestano a Roma per chiedere risposte concrete a un’emergenza che continua a pesare sulla vita di migliaia di cittadini, famiglie e imprese», dichiara il Gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania. «Le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha annunciato il possibile approdo in Consiglio dei Ministri, martedì 13 ottobre, di un nuovo provvedimento specificamente dedicato ai Campi Flegrei, rappresentano un passaggio importante. Ci auguriamo che quella giornata possa finalmente segnare una svolta, traducendo gli impegni annunciati, da ormai troppo tempo, in doverose misure concrete con risorse adeguate», sottolineano i consiglieri dem. «Non possiamo tuttavia dimenticare quanto accaduto nelle scorse settimane, quando, durante l’esame parlamentare del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, sono state respinte o non esaminate proposte emendative che prevedevano misure importanti per i Campi Flegrei, dal sostegno alle famiglie sfollate e alle attività economiche alla messa in sicurezza degli edifici. Una vicenda che non depone certamente a favore dell’attenzione finora riservata dalla maggioranza di Governo a questo territorio. Ben diverso è stato l’atteggiamento della Regione Campania, che ha dimostrato concretamente vicinanza alle comunità flegree, mettendo in campo, in tempi brevi, risorse e interventi straordinari, soprattutto dopo lo sciame sismico del 31 luglio scorso», prosegue il Gruppo PD. «Ci auguriamo che martedì il Governo dimostri finalmente, con i fatti, di assumere la vicenda dei Campi Flegrei quale emergenza di rilievo nazionale. Se, invece, anche questo appuntamento dovesse tradursi nell’ennesima promessa disattesa, senza provvedimenti e risorse all’altezza delle necessità, saremo pronti a scendere in piazza al fianco dei cittadini e delle amministrazioni locali per esprimere con forza la nostra contrarietà a un Governo che continuerebbe a negare a questo territorio la dignità che merita. La sicurezza delle persone, il diritto alla casa e il futuro dei Campi Flegrei non possono più aspettare», concludono i consiglieri regionali del Partito Democratico.