Afragola. Sequestrata falegnameria abusiva camuffata da cantina in via Saggese

Condividi

Visite: 47

40 Visite

La Polizia Locale di Afragola, guidata dal Colonnello Antonio Piricelli, ha sequestrato una falegnameria e laccheria abusiva nascosta all’interno di un locale camuffato da cantina in Via Saggese. L’operazione rientra nei controlli disposti nell’ambito della cabina di regia per la Terra dei Fuochi, coordinata dalla Prefettura di Napoli.

Dopo appostamenti e verifiche, gli agenti hanno scoperto che il locale, situato al di sotto del livello stradale, ospitava un’attività completamente priva di autorizzazioni ambientali e non conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività è stata posta sotto sequestro e il titolare è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento rientra nelle azioni mirate a contrastare le “attività fantasma”, fonti di inquinamento e rischi per la salute pubblica, presenti nel territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti