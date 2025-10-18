Appendino si dimette da vice presidente del Movimento 5 Stelle: faida contro Conte per i pessimi risultati alle amministrative

17 Visite
La decisione annunciata durante il consiglio nazionale. La prossima settimana la votazione sul nuovo mandato di Conte. Alla fine è arrivata la resa dei conti nel Movimento. Chiara Appendino, nel corso del consiglio nazionale stellato (la riunione dei vertici M5S) ha annunciato le proprie dimissioni da vice presidente del partito. La deputata piemontese ha confermato nel suo intervento durante l’assemblea (in corso dalle 10 di questa mattina) le critiche nei riguardi del posizionamento politico dei Cinque Stelle, critiche manifestate già martedì scorso nel corso di una assemblea congiunta dei parlamentari.
Come in una partita a scacchi, pronta la contromossa del leader stellato: il prossimo weekend si terrà infatti la votazione sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente del Movimento. L’ex premier è l’unico candidato in corsa ed è scontata la sua rielezione. La mossa, però, ha un valore politico: permette l’azzeramento degli attuali organi dirigenziali.