Appendino si dimette da vice presidente del Movimento 5 Stelle: faida contro Conte per i pessimi risultati alle amministrative

Come in una partita a scacchi, pronta la contromossa del leader stellato: il prossimo weekend si terrà infatti la votazione sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente del Movimento. L’ex premier è l’unico candidato in corsa ed è scontata la sua rielezione. La mossa, però, ha un valore politico: permette l’azzeramento degli attuali organi dirigenziali.